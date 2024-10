Jair treina com elenco do Vasco desde setembro - Matheus Limas / Vasco

Jair treina com elenco do Vasco desde setembroMatheus Limas / Vasco

Publicado 22/10/2024 12:31

depende da decisão do técnico Rafael Paiva para estar entre os relacionados contra o Cuiabá, na quinta-feira (24).

Jair está liberado para voltar a jogar pelo Vasco , oito meses após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O volante agorapara estar entre os relacionados contra o Cuiabá, na quinta-feira (24).

Recuperado da grave lesão, Jair já treinava com o elenco, mas faltava a liberação do departamento médico vascaíno, o que aconteceu agora. A informação é do site 'Uol'.



Retorno gradual de Jair



Jair voltou a treinar com os companheiros em 19 de setembro. Inclusive, havia a possibilidade de ser relacionado contra o São Paulo, no dia 16 de outubro.



Entretanto, a comissão técnica optou por dar mais dias de treino e preparação física ao jogador, que não entra em campo desde o início fevereiro, quando se machucou no 0 a 0 com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.



Caso seja relacionado, o volante pode jogar por alguns minutos, no fim da partida. A programação é que ele volte aos poucos para ganhar confiança e ritmo.



Próximos jogos do Vasco



O Cruz-Maltino terá uma sequência de três partidas no Rio, pelo Brasileirão. Além do Cuiabá, às 19h de quinta (24), também enfrenta em são Januário o Bahia, na segunda (28), às 21h.



Depois, o time de Rafael Paiva disputará como visitante o clássico com o Botafogo, em 6 de novembro. O horário ainda não está definido.