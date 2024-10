Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Hugo Souza em treino do CorinthiansRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 22/10/2024 13:48

Flamengo recebeu, no início da tarde desta terça-feira (22), o pagamento da multa de R$ 500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (20), na Neo Química Arena. Com isso, o time paulista já desembolsou R$ 1,5 milhão para escalar o goleiro em jogos contra o Rubro-Negro neste ano. Rio - Orecebeu, no início da tarde desta terça-feira (22), o pagamento dano segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (20), na Neo Química Arena. Com isso, o time paulista já desembolsou R$ 1,5 milhão para escalar o goleiro em jogos contra o Rubro-Negro neste ano.

LEIA MAIS: Flamengo apoia impedimento semiautomático na final da Copa do Brasil

O acordo de empréstimo prevê o pagamento de multa no valor de R$ 500 mil toda vez que o Corinthians escalar Hugo contra o Flamengo. Além do último domingo, o goleiro também entrou em campo contra o time carioca no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e no primeiro turno do Brasileirão.

Pelo contrato, o Corinthians deveria ter pago a multa em até 24 horas após a partida, mas com carência de 10 dias. Se o atraso fosse mantido, o Flamengo precisaria notificar o Timão para o pagamento do valor em cinco dias.

VEJA MAIS: Titular do Flamengo atrai representantes de gigante europeu ao estádio do Corinthians

poderia impedir o Corinthians de efetuar a compra do goleiro. O Timão já manifestou a opção de compra, no valor de R$ 4,8 milhões, mas o fiador não foi aceito pelo Flamengo. Os clubes tem até o dia 30 de novembro para chegar a um acordo, caso contrário haverá uma negociação com outros valores. O atraso do pagamento após o prazo da notificação. O Timão já manifestou a opção de compra, no valor de R$ 4,8 milhões, mas. Os clubes tem até o dia 30 de novembro para chegar a um acordo, caso contrário haverá uma negociação com outros valores.

Em 24 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 25 gols e defendeu quatro pênaltis. Em pouco tempo no clube paulista, o goleiro se tornou fundamental na luta contra o rebaixamento e pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana.