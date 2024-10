Léo Ortiz em ação pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/10/2024 18:21 | Atualizado 21/10/2024 18:24

Rio - Zagueiro do Flamengo , Léo Ortiz valorizou a classificação à final da Copa do Brasil no último domingo (20). O Rubro-Negro empatou sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena , e avançou pela vantagem construída no Rio de Janeiro . Após o confronto, o camisa 3 reforçou a importância do lado mental para passar de fase.