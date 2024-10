Filipe Luís está em alta no Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Filipe Luís está em alta no FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 21/10/2024 15:07

O "Sport" destacou que Filipe Luís tem apenas 39 anos e que assumiu o time após uma eliminação recente da Libertadores. Assim, o jornal escreveu que o treinador foi "lançado na fogueira" e que "tinha tudo para fracassar" diante do cenário, mas que, em apenas três semanas, "conseguiu estancar o sangramento".

"Filipe Luís teve o mérito de conduzir um vestiário com muitas 'vacas sagradas', que conhece perfeitamente, desde que foram suas colegas até dezembro de 2023, altura em que pendurou as chuteiras. O que poderia ter sido uma desvantagem, uma circunstância desfavorável, transformou-se num dos seus pontos fortes".

O "Diário AS", por sua vez, ressaltou que "as coisas continuam mudando" com o treinador. O jornal também lembrou que o Fla atuou com um homem a menos desde a expulsão de Bruno Henrique, no primeiro tempo: "Num confronto com poucas ideias, o Flamengo foi minando o rival com o passar dos minutos".

Com a classificação, o Rubro-Negro enfrentará o Atlético-MG, que eliminou o Vasco. De acordo com o calendário da CBF, os jogos da final da Copa do Brasil estão marcados para os dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo serão definidos na próxima quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), em sorteio na sede da entidade.