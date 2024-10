Wesley em ação durante jogo do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 21/10/2024 09:26

Rio - A evolução do Flamengo no início de trabalho do técnico Filipe Luís passa também pela melhora dos atletas dentro de campo. É caso de Wesley, que ficou muito perto de deixar o Rubro-Negro na última janela, mas permaneceu e, agora, engatou uma sequência de boas atuações.

Em agosto, o Fla negociou a venda do lateral-direito com a Atalanta (ITA). A transação poderia render 20 milhões de euros (mais de R$ 120 milhões na cotação da época), mas caiu. Na época, Wesley lidava com a desconfiança dos torcedores, mas tinha a confiança da diretoria, que não se frustrou com o fim das tratativas.

"A gente acolheu super bem o Wesley aqui quando aconteceu a questão da Atalanta. São coisas que acontecem no futebol. É corriqueiro das negociações avançarem, mas às vezes elas caem. O Wesley é um jogador que, esportivamente, a gente confia muito, como aconteceu há pouco tempo com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um atleta de Seleção. O Wesley a gente tem uma convicção plena que ele vai ser o lateral da seleção brasileira em breve", disse o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, em entrevista coletiva naquele mês.

Filipe Luís já comandou o Flamengo em quatro partidas: duas vezes diante do Corinthians, pela Copa do Brasil; contra Bahia, pelo Brasileirão; e no clássico com o Fluminense, também pelo Brasileirão. Mesmo com Varela, da seleção uruguaia, à disposição, a escolha do treinador foi pelo cria da base, que tem correspondido.

No empate sem gols com o Corinthians no último domingo , Wesley foi um dos destaques do time. De acordo com os dados do site "SofaScore", ele venceu nove de 17 duelos pelo chão, teve cinco desarmes e acertou as duas bolas longas que tentou ao longo da partida.

Com o resultado, o Flamengo avançou e vai enfrentar o Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil. Os jogos da final estão marcados para os dias 3 e 10 de novembro.