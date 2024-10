Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 21/10/2024 17:50

Rio - Sem poder contar com Pedro, lesionado com uma ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo, o Flamengo tem tido dificuldades para marcar. Nas últimas dez partidas, em que já não pode contar com o artilheiro, o clube carioca teve a média de 0,8 gol por partida.

No total, o Rubro-Negro obteve quatro vitórias, três empates e três derrotas. A equipe carioca passou em branco em quatro partidas, inclusive nas duas últimas, contra o Fluminense, no Maracanã, e contra o Corinthians, em São Paulo.

Nos seis jogos que conseguiu balançar as redes sem Pedro, o Flamengo venceu três por 1 a 0, derrotou o Bahia por 2 a 0, empatou com o Vasco por 1 a 1, e acabou sendo derrotado pelo Grêmio por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

Classificado para a final da Copa do Brasil e na disputa pelas primeiras colocações do Brasileiro, o Flamengo ainda luta para conseguir recuperar o seu poder de fogo com a ausência do seu artilheiro.