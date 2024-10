Eleição na sede do Flamengo, na Gávea, terá três candidatos a presidente do clube - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Eleição na sede do Flamengo, na Gávea, terá três candidatos a presidente do clubeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/10/2024 13:29 | Atualizado 21/10/2024 13:45

A eleição do Flamengo começou com sete pré-candidatos, mas agora só terá três na disputa para ser o novo presidente do clube., enquanto as de Pedro Paulo e Wallim Vasconcellos foram impugnadas.