De La Cruz durante a partida entre Corinthians e Flamengo - Marcelo Cortes /Flamengo

Publicado 21/10/2024 12:05

chegou ao Rio mancando, no fim da noite de domingo (20), e tem o risco de desfalcar o time no primeiro jogo contra o Atlético-MG, dia 3. Flamengo celebrou a classificação para a final da Copa do Brasil , mas também tem um motivo para se preocupar. Com dores na posterior da coxa direita, De La Cruz, no fim da noite de domingo (20), e tem o risco de desfalcar o time no primeiro jogo contra o Atlético-MG, dia 3.

O clima após a partida era de pessimismo, mas somente em avaliação, nesta segunda-feira (21), a comissão técnica rubro-negra confirmará se o uruguaio tem lesão.



Com apenas duas semanas até o primeiro confronto da final, a tendência é que De La Cruz não tenha condições. E, a depender do grau da lesão, a participação no jogo da volta, em 10 de novembro, também poderá correr risco.



De La Cruz sofre com lesões em 2024



O uruguaio vem sofrendo com problemas físicos nesta primeira temporada pelo Flamengo. Por isso, disputou apenas 38 das 62 partidas em 2024.



Em setembro, ele voltou a jogar após uma lesão muscular na coxa direita, que o deixou fora de três jogos. O mesmo problema que teve agora.

Antes, já sofreu com dores no ombro direito e no tendão de Aquiles dos dois pés, assim como uma trauma no joelho direito.



Próximos jogos do Flamengo



Antes da final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro tem mais dois compromissos pelo Brasileirão. No sábado (26), recebe o Juventude, às 19h, no Maracanã.



E antes do primeiro jogo contra o Atlético-MG, enfrenta o Internacional, dia 30, no Beira-Rio.