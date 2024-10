Hugo Souza na partida entre Flamengo e Corinthians - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/10/2024 08:30

Rio - O Corinthians não cumpriu o prazo do pagamento da multa por utilizar o goleiro Hugo Souza contra o Flamengo. O contrato de empréstimo prevê uma cobrança de R$ 500 mil por cada partida entre eles no dia seguinte ao jogo, mas o Rubro-Negro não recebeu o depósito nesta última segunda-feira (21).

Corinthians e Flamengo empataram sem gols no último domingo (20), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Nas outras duas vezes que enfrentou o Rubro-Negro, o Timão decidiu utilizar o goleiro e efetuou o pagamento dentro do prazo estipulado em contrato. Mas dessa vez, não.

Apesar do atraso, o contrato de empréstimo também prevê uma carência de dez dias para a quitação da pendência. Caso o Corinthians não efetue o pagamento dentro deste prazo, o Flamengo precisa enviar uma notificação para que o clube paulista deposite o dinheiro em até cinco dias.

O atraso do pagamento após o prazo da notificação pode impedir o Corinthians de efetuar a compra do goleiro. O Timão já manifestou a opção de compra, no valor de R$ 4,8 milhões. Os clubes tem até o dia 30 de novembro para chegar a um acordo, caso contrário haverá uma negociação com outros valores.