Gabigol postou, em 2022, cartaz de torcedor em referência à declaração de que o Atlético-MG conheceria o que é inferno, no Maracanã - Reprodução de Instagram

Gabigol postou, em 2022, cartaz de torcedor em referência à declaração de que o Atlético-MG conheceria o que é inferno, no MaracanãReprodução de Instagram

Publicado 21/10/2024 16:28

vantagem rubro-negra de duas classificações (em 2006 e 2022) e uma eliminação (em 2014). O último duelo pelo torneio, inclusive, ficou marcado por uma frase polêmica de

Flamengo e Atlético-MG se encontram, agora na final, pela quarta vez na Copa do Brasil, com. O último duelo pelo torneio, inclusive, ficou marcado por uma frase polêmica de Gabigol , dizendo que o Galo saberia o que é inferno ao jogar no Maracanã.

O que aconteceu em 2022



Pelas oitavas de final da Copa do Brasil há dois anos, o Atlético-MG venceu em casa por 2 a 1, mas o Flamengo fez um gol já na parte final do jogo, aos 34 minutos com Lázaro. O resultado animou Gabigol, que contou com o apoio da torcida no Maracanã para conseguir a classificação.



"Quando eles forem para lá, vão conhecer o que é pressão e o que é inferno", avisou, numa resposta em que reclamava da provocação de um jogador do Atlético-MG que fazia firulas em campo durante o 2 a 0.



declaração incomodou a diretoria do clube mineiro, que decidiu criar uma polêmica e alegar que o atacante incitou a violência. E

, que decidiu criar uma polêmica e. E entrou no STJD com uma "notícia de infração" contra ele, pedindo punição, além de fazer um alerta de segurança aos órgãos públicos do Rio.

Intimado a dar esclarecimentos, o Flamengo informou que a entrevista dizia respeito apenas "ao jogo em campo" e não direcionado para incitar violência da torcida contra o Atlético-MG.



A Procuradoria do STJD, então, arquivou o pedido dos mineiros e não levou a julgamento "em vista da falta de tipicidade necessária para amparar o oferecimento de denúncia".



A provocação de Gabigol



Diante de toda a polêmica, o Flamengo venceu no Maracanã por 2 a 0, com dois gols de Arrascaeta. E Gabigol não perdeu a chance de provocar o Atlético-MG.

"Eles tiveram a chance de matar a gente e não mataram. Aí vieram para o inferno, e a gente os matou (risos)”, disse à FlaTV na época.

Nas redes sociais, postou uma foto dele segurando um cartaz da torcida em referência ao inferno que falou e escreveu: "Eu avisei".

Flamengo campeão em 2022 e 2006



Esse confronto de oitavas de final fez parte da campanha do último título do Rubro-Negro na Copa do Brasil.



Coincidentemente, no outro encontro em que eliminou o Atlético-MG, o Flamengo também levantou o troféu: foi em 2006, nas quartas de final. Naquele ano, goleou por 4 a 1 no Maracanã e segurou o empate em 0 a 0, fora.