Gerson foi um dos destaques do Flamengo na partida contra o Corinthians - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/10/2024 13:00

Rio - Um dos destaques do Flamengo no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no último domingo (20), Gerson correu o risco de não entrar em campo na Neo Química Arena. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o camisa 8 teve um mal-estar horas antes da partida.

Gerson acordou com febre e muitas dores no corpo e na cabeça. Cerca de três horas antes da bola rolar, ainda na concentração rubro-negra, o atleta recebeu soro, antibiótico, vitamina c e outros remédios na veia aplicados pelo Departamento Médico do Flamengo.

Segundo relatos de membros da delegação do Flamengo, Gerson acordou sem condição alguma de entrar em campo. No entanto, os remédios fizeram efeito e o ídolo rubro-negro foi peça fundamental para a classificação.

Agora, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG na grande final da Copa do Brasil, nos dias 3 e 10 de novembro. O sorteio dos mandos de campo será na próxima quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), na sede da CBF.



O time de Filipe Luís volta a campo no próximo sábado (26), às 19h (de Brasília), contra o Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.