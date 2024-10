Benjamin Back perdeu aposta e teve que vestir camisa e cantar hino do Flamengo - Reprodução

Publicado 21/10/2024 15:15

Rio - O apresentador Benjamin Back, torcedor declarado do Corinthians, vestiu a camisa e cantou o hino do Flamengo após a eliminação do time paulista na Copa do Brasil, no último domingo (20). Tudo aconteceu por conta de uma aposta que ele havia feito com o jornalista Thiago Asmar antes do confronto entre as duas equipes.

Benja cumpriu sua palavra e postou o vídeo em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (21). Ele ainda aproveitou para fazer críticas ao técnico corintiano Ramón Díaz.

"Aposta é aposta. Eu perdi para o Pilhado e vou ter que pagar, é tudo pelo entretenimento e a zoeira. Quem tem bom humor, entende, quem não tem, o que eu posso fazer? Ainda tem que cantar o hino e depois cantar a música do Mengão, por que era o que estava apostado. Obrigado, Ramón Díaz! Héctor Hernandez na ida e ontem não conseguiu ganhar com um a mais em casa", disse o apresentador.

Mesmo com um a menos durante mais de 60 minutos, o Flamengo conseguiu segurar o empate sem gols com o Corinthians na Neo Química Arena. Como tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, o Rubro-Negro se classificou para enfrentar o Atlético-MG na final, que será disputada nos dias 3 e 10 de novembro.