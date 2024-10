Flamengo venceu o Corinthians e está na final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/10/2024 20:15 | Atualizado 21/10/2024 20:18

enviou representantes à Neo Química Arena, no último domingo (20), para acompanharem o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, de perto na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Nos últimos dias, ele despertou interesse do clube italiano. Rio - A Juventus, para acompanharem o zagueiro Léo Ortiz, do, de perto na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Nos últimos dias, ele

A informação da presença dos emissários em Itaquera foi dada pelo jornalista André Hernan. Apesar do Flamengo descartar qualquer possibilidade de negociar o camisa 3 neste momento, a Juventus pretende fazer uma investida pelo jogador no fim do ano.

O time italiano quer respeitar o momento decisivo do Flamengo na temporada, principalmente após a classificação na Copa do Brasil. A ideia é tentar a chegada do jogador no meio da temporada europeia por conta da lesão de Bremer.

Léo Ortiz chegou ao Flamengo no início deste ano, após uma longa negociação com o Bragantino. A operação foi concluída em 7 milhões de euros (equivalente a R$ 37,6 milhões), e o valor pode chegar a 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) se meta for atingida.

O camisa 3 já teve oportunidades na seleção brasileira, na época em que Tite era o treinador e o zagueiro atuava pelo clube paulista. Na última pré-convocação de Dorival, o zagueiro do Flamengo estava na lista, mas acabou não sendo chamado para encarar Chile e Peru.