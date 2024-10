Wesley em ação na partida entre Flamengo e Corinthians - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/10/2024 15:34

provocação que fez a Matheuzinho, do Corinthians, após a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, no último domingo (20), na Neo Química Arena. O camisa 43 afirmou que a alfinetada sobre o "clima hostil" no estádio corintiano, em referência a uma fala do ex-companheiro, não passou de uma brincadeira e negou qualquer tipo de briga. Rio - O lateral Wesley minimizou apara a final da Copa do Brasil, no último domingo (20), na Neo Química Arena. O camisa 43 afirmou que a alfinetada sobre o, não passou de uma brincadeira e

"Um cara que quando subi ele brigava com o Rodinei e o Isla. Em 2023 era eu, ele e Varela brigando. Sempre olhava para ele para ver o que estava fazendo, uma competição saudável, queria ser melhor do que ele. Ele me dava dicas. É uma brincadeira. Ele falou que o clima estaria hostil e realmente estava, um clima bom. Mas ele jogou aqui e já jogou o Maracanã, sabe como é. Estamos acostumados já, 60 mil quase todos os jogos", disse Wesley à FlaTV.

"Foi mais uma brincadeira. Clima está hostil? Estamos classificados, esse clima a gente gosta. Mandei mensagem para ele ontem, tem zero treta. Ele falou para relaxar que estava tudo bem e que merecíamos. Zero treta eu e ele", completou.

O lateral também falou sobre a expectativa para a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nos dias 3 e 10 de novembro. Ele sonha em dar a volta por cima após a derrota na decisão do ano passado.

"A final do ano passado não me desceu. Chorei igual criança. Estou ansioso para a final", disse.

Mesmo com um a menos durante mais de 60 minutos, o Flamengo conseguiu segurar o empate sem gols com o Corinthians na Neo Química Arena. Como tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, o Rubro-Negro se classificou para enfrentar o Atlético-MG na final. O sorteio dos mandos de campo na decisão acontecerá nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), na sede da CBF.