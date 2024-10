Matheuzinho em ação pelo Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 18/10/2024 15:37 | Atualizado 18/10/2024 15:40

Lateral-direito do Corinthians, Matheuzinho projetou o duelo com o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. O defensor, que vestiu a camisa rubro-negra por cinco anos, reforçou que não faltará empenho do Timão para chegar na decisão.

"Vai ser um clima hostil. Conheço essa torcida, vão fazer de tudo, e nós também vamos fazer de tudo pela classificação. É um time bom do outro lado, temos que respeitar, mas vamos jogar de igual para igual e fazer um clima hostil aqui para reverter o resultado e sair com a classificação", declarou o camisa 2 na zona mista após a goleada sobre o Athletico-PR, na última quinta (17).



Ele ainda afirmou que o confronto terá "um gosto especial" por enfrentar o time que lhe abriu as portas na Série A do Campeonato Brasileiro.

Matheuzinho esteve no Flamengo entre 2019 e 2024, com passagem nas categorias de base do clube. Ao todo, pelo profissional, disputou 153 jogos, fez quatro gols e deu 22 assistências.

Destaque do Corinthians ressalta "clima de final"

O meio-campista Rodrigo Garro comentou o embate e exaltou a torcida do Timão. O argentino é um dos principais jogadores da equipe nesta temporada, com nove gols e nove assistências em 51 partidas.



"Domingo será uma final. Estamos atrás, mas nesse campo, com a nossa torcida, não sentimos essa desvantagem", disse o camisa 10.

