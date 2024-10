Felipe Vizeu provoca a torcida do Botafogo após marcar o gol de empate do Criciúma - Jorge Rodrigues/AGIF - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Publicado 18/10/2024 22:54

Rio - Felipe Vizeu fez o famoso "chororô" após anotar o gol do Criciúma no empate por 1 a 1 com o Botafogo , na noite desta sexta-feira (18), pelo Brasileirão. O Glorioso saiu na frente com Tiquinho Soares, já na reta final de partida, mas o atacante, que é cria do Flamengo, apareceu para deixar tudo igual no placar minutos depois. Confira no vídeo abaixo:

"Posso dizer que aqui é a minha casa. Fui muito feliz aqui, me projetou para o mundo do futebol. Fico muito feliz de poder retornar aqui, na minha casa. Lembro que quando eu sai, eu fiz o gol, que foi a minha despedida, contra o Paraná, 2 a 0. E no meu retorno ao Maracanã, não poderia ser melhor, logo contra o Botafogo, um rival do grande clube que eu sai, o Flamengo. Pude ser feliz hoje. O mais importante é estar defendendo a camisa do Criciúma", disse Felipe Vizeu, ao Premiere.

"Tinha que fazer com certeza, tem que manter o padrão ali, né (risos)?", completou.

O gesto do "chororô" faz referência ao ex-atacante Souza, ex-Flamengo, que inventou a comemoração no Campeonato Carioca de 2008. A provocação ocorreu após a final da Taça Guanabara daquele ano, quando o Alvinegro foi derrotado pelo Rubro-Negro na decisão e os jogadores se manifestaram de forma emblemática contra a arbitragem.