Djokovic ao lado de NeymarReprodução/X @Alhilal_FC

Publicado 18/10/2024 21:14

Arábia Saudita - Nesta sexta-feira (18), Novak Djokovic foi à Kingdom Arena para acompanhar a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Feiha por 3 a 0, pelo Campeonato Saudita. Lá, o tenista teve a oportunidade de conversar com os jogadores e receber uma camisa autografada de Neymar . Confira no vídeo abaixo:

"نوڤاك" يلتقي بـ "ميترو وساڤي".. ونيمار يهديه قميصه pic.twitter.com/XJfGU42eey — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 18, 2024

Djokovic está na Arábia Saudita por causa do torneio King Six Slam, que reúne os seis maiores da atualidade. Na última quinta-feira (17), o sérvio perdeu para o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 1, parciais 6/2, 6/7 e 6/4 e ficou de fora da final. Ele disputará o terceiro lugar contra Rafael Nadal, no sábado.