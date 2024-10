Momento em que Léo Pereira comete pênalti em Marquinhos - Reprodução/CBF TV

Publicado 18/10/2024 18:45

Rio - A CBF divulgou a revisão do lance do pênalti marcado a favor do Fluminense no jogo contra o Flamengo , válido pelo Brasileirão. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus não viu falta no lance, mas Rafael Traci, que estava à frente do VAR, recomendou a ida ao monitor. Após rever a jogada, a infração foi assinalada.

O lance aconteceu já na reta final do primeiro tempo, quando Marquinhos caiu na área após tentar passar por Léo Pereira. Na revisão, Rafael Traci aponta que o atacante do Fluminense toca na bola e o zagueiro do Flamengo acerta o pé de adversário.

Ganso foi para a cobrança e desperdiçou. Entretanto, na etapa complementar, se redimiu ao participar dos dos gols de Lima e Jhon Arias. Assim, o Flu venceu o clássico por 2 a 0.

Veja como foi a revisão

VAR: Quem joga a bola é o Fluminense e quem toca no pé do jogador é o Léo Pereira. Nesse momento, na hora que ele vai pôr o pé de apoio. Ele não toca e acerta o pé dele na hora do apoio. Ele rapa e acerta o pé dele na hora do apoio.

VAR: Claus, quem toca a bola é o jogador do Fluminense, tá? E o zagueiro número 4, Léo Pereira, quando dá o carrinho, toca no pé de apoio do jogador e derruba ele.

Após chegar ao monitor, Claus revê o lance por vários ângulos antes de tomar a decisão.

Árbitro: Ok, vou sair com tiro penal e sem cartão, ok?