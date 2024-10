Nani toma a camisa de torcedor por acreditar ter sido roubada - Reprodução/Vídeo

Publicado 18/10/2024 18:09

Inglaterra - O português Nani foi acusado de roubar um torcedor que lhe pediu um autógrafo. O jogador tomou a camisa do fã por acreditar que ela tinha sido roubada de sua própria coleção.

No vídeo gravado por um dos fãs, Nani saía do Estádio José Gomes, quando foi abordado por um torcedor. O homem entregou a camisa da seleção portuguesa e pediu um autógrafo, mas o português tomou a camisa e a colocou no banco do carro, se recusando a devolver.

E o Nani, ex-Manchester United, que recusou autografar a camisa de um fã alegando que ela lhe pertencia e que tinha sido roubado de sua casa.



Nani pegou a camisa da Euro 2016 de Portugal e não a devolveu.



pic.twitter.com/a2LWzPEvmU — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) October 18, 2024

Segundo Nani, a blusa roubada de sua residência teria sido utilizada contra o País de Gales na semifinal da Euro de 2016. Na ocasião, os portugueses venceram por 2 a 0, com um gol marcado por Nani.

O fã se pronunciou nas redes sociais e disse que o uniforme não era oficial e que nunca tinha sido usado. Mais tarde, a assessoria de Nani publicou um comunicado esclarecendo o acontecido. O jogador disse que a camisa será analisada, e caso não seja roubada, vai entrar em contato com o torcedor.

"Na sequência de uma situação ocorrida logo após o fim do treino e o vídeo publicado online, o jogador Luís Nani lamenta o mal-entendido e constrangimento causado ao torcedor.



A camisa em questão foi vista por Nani como uma camisa oficial da sua coleção particular, alvo de furto. Na época, várias dessas camisas apareceram à venda online, mas não foi possível o jogador recuperar todas as camisas.

A camisa que o jogador manteve em seu poder após o torcedor pedir um autógrafo, conforme visto no vídeo, foi recolhida para ser objeto de verificação, para apurar se se tratava de uma camisa roubada da sua coleção particular. Após pegar a camisa, Nani perguntou ao torcedor onde comprou a camisa e garantiu que ela seria devolvida, caso conseguisse confirmar que não era dele.

Por se tratar de um de valor emocional elevado para o jogador, já que foi a camisa usada no jogo que Portugal foi à final da Euro-2016, onde Nani marcou um gol, o jogador reagiu de forma emotiva ao querer validar se a mesma não seria a que lhe foi roubada.

Assim que a situação estiver resolvida, Nani irá conversar com o torcedor, tal como lhe indicou quando no dia que aconteceu a situação".