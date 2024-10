Felipe Andreoli, apresentador do "Globo Esporte" - Divulgação/TV Globo

Publicado 18/10/2024 15:38

TV Globo. O apresentador do "Globo Esporte" em São Paulo acertou os detalhes de sua despedida da emissora e deixará o comando da atração no fim de outubro. Rio - Após 10 anos, Felipe Andreoli está de saída da. O apresentador do "Globo Esporte" em São Paulo acertou os detalhes de sua despedida da emissora e

De acordo com a "Folha de São Paulo", um dos motivos que fizeram Andreoli tomar a decisão de deixar a Globo foi o fato de querer mais tempo para acompanhar de perto a infância dos dois filhos, frutos do casamento com a apresentadora Rafa Brites.



Além disso, Andreoli também decidiu apostar em um novo rumo profissional. O apresentador pretende focar mais em trabalhos para internet e não está na mira de nenhuma outra emissora.

Felipe Andreoli chegou ao Grupo Globo em 2014, após alguns anos no programa "CQC", da Band. Desde 2017, passou a comandar a edição paulista do "Globo Esporte".