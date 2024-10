Carlos Alberto, do Botafogo, ganhou oportunidade diante do São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2024 14:37

Botafogo inscreveu o atacante Carlos Alberto no lugar de Raí, emprestado ao CRB, para a semifinal da Copa Libertadores. A SAF alvinegra utilizou apenas uma das três trocas de jogadores permitidas pelo regulamento. inscreveu o atacante Carlos Alberto no lugar de Raí, emprestado ao CRB, para a semifinal da Copa Libertadores. A SAF alvinegra utilizou apenas uma das três trocas de jogadores permitidas pelo regulamento.

A mudança na lista de inscritos foi realizada nesta sexta-feira (18), um dia antes do prazo limite. A informação é do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Carlos Alberto voltou de empréstimo do RWD Molenbeek, da Bélgica, e disputou oito jogos com o Botafogo em 2024, com dois gols marcados. O primeiro foi no empate em 1 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, e o outro gol foi na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, pelo Brasileirão.



O Botafogo entra em campo pela Libertadores na quarta-feira (23), contra o Peñarol, no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta será uma semana depois, em Montevidéu, no mesmo horário.

Confira a lista de inscritos:

1 – Gatito Fernández

2 – Rafael

3 – Lucas Halter

4 – Mateo Ponte

5 – Danilo Barbosa

6 – Tchê Tchê

7 – Luiz Henrique

8 – Patrick de Paula

9 – Tiquinho Soares

10 – Savarino

11 – Júnior Santos

12 – John

13 – Alex Telles

14 – Breno

15 – Bastos

16 – Hugo

17 – Marlon Freitas

18 – Thiago Almada

20 – Alexander Barboza

21 – Marçal

22 – Vitinho

23 – Pablo

25 – Kauê

26 – Gregore

27 – Carlos Alberto

28 – Allan

30 – Lucas Barreto

33 – Eduardo

34 – Adryelson

37 – Matheus Martins

42 – Cristiano

44 – Luis Segovia

47 – Jeffinho

48 – Rhuan

52 – Igo Gabriel

53 – Kayke

54 – Kawan

57 – Lucas Vargas

66 – Cuiabano

67 – Yarlen

68 – Rafael Lobato

70 – Óscar Romero

79 – Fabiano

80 – Bernardo Valim

90 – Matheus Nascimento

99 – Igor Jesus