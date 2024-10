Revelado pelo Vasco, Paulinho revelou ser torcedor do Fluminense. Atualmente defende o Atlético-MG - DOUGLAS MAGNO/AFP

Revelado pelo Vasco, Paulinho revelou ser torcedor do Fluminense. Atualmente defende o Atlético-MGDOUGLAS MAGNO/AFP

Publicado 18/10/2024 12:45

Rio - Um dos destaques do Atlético-MG, Paulinho reencontra o Vasco neste sábado (19), em São Januário, na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Revelado nas categorias de base vascaína, o atacante nunca escondeu a gratidão pela formação, mas o coração sempre pertenceu a outro clube carioca. Em entrevista ao "ge", ele revelou ser torcedor do Fluminense.

"Sempre fui tricolor. Sempre fui Fluminense. Da minha família só nós três (Paulinho, pai e irmão) éramos, a parte da família da minha mãe toda era vascaína. Até meu irmão mais velho, que é o filho mais velho do meu pai, é vascaíno. Meu pai sempre estimulou a gente a ir para o estádio, a acompanhar o futebol, desde muito novo", disse o atacante do Atlético-MG.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, o time mineiro venceu por 2 a 1 e, por isso, joga por um empate para chegar à final. Já o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para reverter o placar e garantir vaga na decisão pela primeira vez após 13 anos.