Xabi Alonso está fazendo grande trabalho no comando do Bayer Leverkusen - Ina Fassbender / AFP

Publicado 18/10/2024 11:55 | Atualizado 18/10/2024 11:57

Rio - O ciclo de Pep Guardiola no Manchester City parece estar chegando ao fim. Em meio a indefinição sobre o futuro do treinador espanhol, o clube inglês tenta se prevenir e definiu dois nomes como prováveis substitutos: Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Ruben Amorim, do Sporting, de Portugal.

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até junho de 2025, mas ainda não decidiu se vai renovar. Caso o treinador decida sair, os Citizens terão que buscar um substituto. Segundo o "The Athletic", Ruben Amorim é o nome favorito do diretor de futebol Hugo Viana.

Hugo Viana foi contratado na última semana. O novo diretor de futebol do Manchester City trabalhou com Ruben Amorim entre 2020 e 2024, no Sporting. Por isso, a boa relação entre o dirigente e o treinador português é um trunfo dos ingleses.

Já Xabi Alonso é um dos técnicos mais valorizados do mercado na atualidade. O espanhol faz um grande trabalho no Bayer Leverkusen e já conquistou os títulos do Campeonato Alemão e Copa da Alemanha na temporada 2023/24. O time alemão ainda foi vice-campeão da Liga Europa.