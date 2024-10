Zico aparece em sonho do personagem Bachira, do anime Blue Lock - Reprodução

Zico aparece em sonho do personagem Bachira, do anime Blue LockReprodução

Publicado 18/10/2024 09:40

Zico foi um dos grandes nomes do futebol a aparecer no anime Blue Lock, em um episódio lançado em 2023, e aproveitou o momento da seleção brasileira para lembrar essa homenagem. Além de agradecer pela rápida aparição, o ídolo do Flamengo também avaliou a construção do futebol japonês, da qual ajudou bastante na década de 90, para servir de exemplo para o Brasil.



"Recentemente, eu me deparei com essa cena de um desenho japonês em que apareço brevemente e me veio um grande sentimento de alegria! Que orgulho é ter feito parte, e assistir a evolução do futebol no Japão", postou Zico nas redes sociais.



"Após a atuação do Brasil contra o Peru pelas Eliminatórias da Copa, um jogo que nossa seleção VENCEU com propriedade, e assim voltando a conquistar a confiança da torcida e o respeito dos adversários. Mas ainda acredito que tenha espaço para melhora e que o Japão pode ser uma fonte de inspiração para novas ideias que nos ajudarão nessa fase de reconstrução do futebol brasileiro", analisou Zico, que jogou três anos no Kashima Antlers (de 1991 a 1994).



História de anime lembra momento do futebol brasileiro



O anime japonês, inclusive, tem a reconstrução como tema principal. A história começa após a eliminação do Japão na Copa do Mundo de 2018. Um novo treinador é contratado e faz um plano ousado para melhorar a seleção nacional: isolar 300 jovens atacantes para treinarem e se desenvolveram no centro de treinamentos Blue Block.

O objetivo é encontrar um excelente artilheiro para fazer os gols para levarem a seleção japonesa à conquista da Copa. Lembra bastante a situação brasileira, que após ter goleadores como Careca, Romário e Ronaldo, agora vê uma enorme dificuldade para encontrar um novo goleador.

Além de Zico



O ídolo do Flamengo não é o único jogador a aparecer no anime. Pelé é citado pelo treinador da seleção japonesa na história, Jinpachi Ego. Ele lembra como o Rei do Futebol era bom em todas as posições que jogava, mas cita uma frase nunca dita.



Neymar é citado por Ego como um modelo. Assim como

Entre os jogadores que estão em atividade atualmente,. Assim como Cristiano Ronaldo Messi . Inclusive, um personagem é comparado ao craque argentino.

O ex-jogador Eric Cantona também aparece como exemplo, mas negativo.