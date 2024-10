Bia Haddad Maia perdeu para a espanhola Paula Badosa por 2 sets a 0 - Wang Zhao / AFP

Publicado 18/10/2024 11:23 | Atualizado 18/10/2024 11:26

A brasileira Beatriz Haddad Maia se despediu do Torneio de Ningbo, na China, nesta sexta-feira (18). Ela não resistiu ao bom momento da espanhola Paula Badosa, ex-número 2 do mundo, e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, nas quartas de final da competição de nível WTA 500.

Com o revés, a número 1 do Brasil perdeu a chance de subir no ranking da WTA. Ela entrou na competição como 10ª do mundo, chegou a figurar temporariamente no 9º lugar durante a semana e poderia assegurar a posição caso seguisse no torneio, dependendo ainda de uma combinação de resultados das rivais.

A eliminação nas quartas poderá deixar Bia até mesmo fora do Top 10, na próxima atualização do ranking, na segunda-feira (21), se a russa Anna Kalinskaya continuar vencendo na competição chinesa.

Nesta sexta, Bia enfrentou dificuldades desde o início da partida diante da grande fase vivida por Badosa, atual 15ª do mundo. Livre das lesões que atrapalharam sua carreira nos últimos dois anos, a espanhola dominou em todos os fundamentos, com seu forte saque e sólidas devoluções.

No primeiro set, Badosa obteve a primeira quebra da partida no sexto game ao abrir 4/2. Na sequência, o jogo chegou a ser interrompido por alguns segundos por um inseto, que invadiu a quadra na hora do saque de Bia. O pegador de bolas teve certa dificuldade em remover o "intruso" com uma toalha.

Mesmo sem perder a concentração diante do episódio inusitado, Bia chegou a ter seu saque ameaçado novamente quando perdia por 5/2, mas salvou um set point e o seu game de saque. Na sequência, no serviço da espanhola, a brasileira salvou mais um set point. No entanto, não evitou o revés, que garantiu o primeiro set para a adversária.

A tenista da Espanha embalou de vez no segundo set. Cada vez mais solta em quadra, a ex-vice-líder do ranking se impôs no saque da brasileira, controlou todas as ações e sacramentou a vitória em 1h29min de confronto.