Mundial de Triatlo acontece na Espanha entre os dias 17 e 20 de outubroDivulgação / World Triathlon

Publicado 18/10/2024 10:39

Dois atletas morreram durante a disputa do Mundial de Triatlo, realizado em Torremolinos, na Espanha. A World Triathlon, a federação internacional da modalidade, confirmou que um mexicano e um britânico faleceram na quinta-feira (17), sem revelar seus nomes.

De acordo com o jornal 'La Opinión', de Málaga, o mexicano tinha 79 anos e o britânico, 57. O primeiro teria sofrido um mal-estar ainda durante a disputa da natação. E o segundo, na prova de corrida.



"É com muita tristeza que informarmos que dois participantes (um do México e outro da Grã-Bretanha) morreram durante o Mundial de Torremolinos-Andalucía, na quinta-feira, dia 17. Nossas profundas condolências as suas famílias, amigos, federações nacionais e a toda a família do triatlo", lamentou a World Triathlon, em comunicado.



"A World Triathlon, a Federação Espanhola e o LOC estão em contato com suas famílias para fornecer todo o apoio necessário nestes tempos difíceis e tristes", completou a entidade mundial



A Federação Mexicana de Triatlo também lamentou as mortes e revelou o nome do atleta do seu país que faleceu na prova: Roger Mas Colomer, de 79 anos.



Os dois atletas disputaram uma versão mais leve da prova, para participantes acima de 45 anos. Neste formato, realizado na quinta-feira, eles tinham pela frente 750 metros de natação, a metade de uma prova olímpica, 20 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros de corrida.