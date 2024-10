Kylian Mbappé fará primeiro jogo desde ter nome envolvido em suposto caso de estupro na Suécia - AFP

Publicado 18/10/2024 12:22

"Posso comentar o que disse antes, que neste momento são especulações. Não o vejo afetado em nada, mas com muita esperança de ajudar o time", desconversou.



caso de estupro em um hotel na capital Estocolmo, onde ficou hospedado, segundo a imprensa sueca. Mas o Mbappé se viu envolvido em mais uma polêmica após ir à Suécia durante a folga, na semana passada. Ele teve o nome ligado indiretamente à investigação sobre o suposto, segundo a imprensa sueca. Mas o Ministério Público do país não confirmou se o investiga

"Os dias de descanso estavam programados para ele, e cada um escolhe o que fazer. Eu fui a Londres por dois dias e não pedi permissão a ninguém. Também não tenho uma agência de viagens para organizar a viagem dos jogadores", minimizou Ancelotti.



Mbappé melhor fisicamente

O atacante ficou fora dos jogos da seleção da França, na data Fifa, porque não estava 100% fisicamente, segundo o técnico francês. Mesmo sem ter feito uma programação especial de treinos, Ancelotti garante que Mbappé estará bem melhor.



"Ele aproveitou a parada para melhorar sua condição. Está muito bem, feliz e com vontade de voltar amanhã, ser importante para o time. Estes 15 dias o ajudaram muito, porque é um jogador diferente do que era antes da parada", avisou.

Quando o Real Madrid joga?



A equipe de Vini Jr volta a campo neste sábado (18), às 16h (de Brasília), jogando fora de casa contra o Celta de Vigo.



Atualmente em segundo lugar no Campeonato Espanhol, o Real Madrid está com 21 pontos, a três do Barcelona, que lidera.