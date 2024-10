Endrick comemorando gol pelo Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Endrick comemorando gol pelo Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 18/10/2024 14:30 | Atualizado 18/10/2024 14:31

Rio - O Brasil terá dois representantes na final do "Golden Boy", que premia o melhor jogador jovem de até 21 anos da temporada. Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City, estão entre os 25 finalistas do prêmio do jornal italiano Tuttosport. O vencedor será anunciado no dia 4 de dezembro.

No período de análise da premiação, Endrick defendeu o Palmeiras e se transferiu para o Real Madrid após completar 18 anos. Em 2023/24, o atacante disputou 22 jogos, fez quatro gols e deu sete assistências, sendo fundamental para a conquista do título do Brasileirão do ano passado.

Já Savinho se destacou pelo Girona na temporada 2023/24. Com a camisa do clube espanhol, o brasileiro fez 11 gols e 10 assistências em 41 partidas. O jogador, que já pertencia ao Grupo City, foi valorizado e "promovido" para defender o Manchester City, onde já disputou nove jogos e deu três assistências.

O espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, é o favorito. No ano passado, o inglês Jude Bellingham, hoje no Real Madrid, venceu o prêmio. O Golden Boy existe desde 2003 e apenas dois brasileiros venceram: Anderson, em 2008, quando defendia o Manchester United; e Alexandre Pato, em 2009, pelo Milan.