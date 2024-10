Arias marcou o segundo gol do Fluminense na vitória contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 18/10/2024 14:04 | Atualizado 18/10/2024 14:11

A vitória dono Fla-Flu por 2 a 0, na última quinta-feira (17), repercutiu na imprensa espanhola. O "Diário AS" publicou uma matéria sobre o jogo com título "Fluminense ensina Filipe Luís", destacando a atuação da equipe tricolor no segundo tempo e a primeira derrota do técnico do Flamengo.

"O time tricolor, lutando pela salvação, venceu o grande duelo do Rio de Janeiro com atuação estelar no segundo tempo e graças aos gols de Lima e Arias. Ganso brilhou como o gênio que é e se recuperou do pênalti perdido no primeiro tempo. Derrota dolorosa para Filipe Luís que vê recuar a opção de lutar pelo Brasileirão", conta o texto do jornal.

Com a vitória, o Fluminense ocupa a 15ª posição do Brasileirão, com 33 pontos. O time de Mano Menezes volta a campo na próxima terça-feira (22), em confronto direto contra o Athletico-PR, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada.

Já o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal do torneio. Um empate leva o time carioca à final.