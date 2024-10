Neymar em ação durante treino do Al-Hilal - Divulgação

Publicado 18/10/2024 17:16 | Atualizado 18/10/2024 17:19

Arábia Saudita - Técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus confirmou que Neymar viajará com o elenco para enfrentar o Al-Ain, na próxima segunda-feira (21), às 13h (de Brasília), pela Liga dos Campeões da Ásia. O brasileiro está fora dos gramados há um ano por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo.