Luis Suárez se despediu da seleção uruguaia em setembro, no empate sem gols com o ParaguaiEitan Abramovich / AFP

Publicado 18/10/2024 19:13

Miami - O atacante Luis Suárez afirmou nesta sexta-feira (18) que o ambiente da seleção uruguaia está melhorando depois das duras críticas que fez ao técnico Marcelo Bielsa , a quem acusou de dividir o elenco.

"As coisas estão melhorando. Entendo a raiva e alguns comentários que foram mal interpretados, mas tenho a tranquilidade de saber que algumas coisas mudaram. Foi o que alguns jogadores disseram, e era isso o que eu queria", declarou o jogador do Inter Miami em entrevista coletiva.



"Eram coisas que já se falaram muitas vezes à porta fechada, mas temos a tranquilidade de querer sempre o melhor para a seleção. Agora vão vir coisas muito positivas", completou.

Suárez fez seu último jogo com a camisa do Uruguai no dia 6 de setembro, no empate sem gols com o Paraguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Ele é o maior artilheiro da história da Celeste, com 69 gols em 142 jogos.

Entenda a polêmica



Em uma entrevista à emissora 'DSports Uruguay', o centroavante contou histórias de bastidores ao fazer críticas a Bielsa . Ele, por exemplo, afirmou que o treinador tem problema de relacionamento com os jogadores e não os trata de forma respeitosa.

"Na Copa América houve situações que me magoaram e que não contei por uma questão de convivência. Muitos jogadores fizeram reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem sequer nos cumprimenta", disse Suárez.



O uruguaio ainda contou um forte desabafo de alguns atletas que pensaram em deixar a seleção: "Tive companheiros que falaram: jogo a Copa América e não jogo mais".