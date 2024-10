Ronaldo Fenômeno é fã de tênis - Divulgação

Publicado 18/10/2024 19:32

Ronaldo Fenômeno fará mais uma edição do leilão beneficente "Galácticos" no dia 21 de novembro no Clube Monte Líbano, em São Paulo. O evento, promovido ao lado de sua mulher, Celina Locks, trará um formato diferente e um dos lotes exclusivos será uma partida de Thiago Monteiro, principal tenista do País, na casa do ex-jogador. Há, também, um encontro especial com o pentacampeão mundial.

O leilão vira arrecadar fundos em prol da Fundação Fenômenos, que desde sua criação, há 12 anos, se dedica a desenvolver iniciativas e programas sociais que buscam melhorar a qualidade de vida em diversas comunidades do Brasil.

"Thiago é um exemplo de determinação, comprometimento e coração dentro e fora da quadra. Ele é inspiração, um cara que não desiste quando as coisas aparecem e nos mostra que mesmo vindo de uma realidade difícil, nunca deixou de sonhar e trabalhar duro", celebra a ex-tenista Teliana Pereira.

"Tenho uma admiração gigantesca, ele tem muito potencial para voos ainda mais altos", completou Teliana, uma das celebridades que deve participar do leilão e gostaria de acompanhar o jogo especial de Thiago Monteiro.

Muitas celebridades já estão confirmadas no evento, casos do ex-jogador Denilson, campeão do mundo em 2002 ao lado de Ronaldo, a apresentadora Luciana Gimenez, da Rede TV!, o influenciador Carlinhos Maia, e diversos apresentadores de TV, casos de Tiago Leifert, Reinaldo Gottino e Felipe Andreoli.