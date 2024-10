Endrick soma dois gols pelo Real Madrid - AFP

Endrick soma dois gols pelo Real MadridAFP

Publicado 22/10/2024 14:27

Espanha - O atacante Endrick chamou atenção ao aparecer com novo penteado em treino do Real Madrid, na última segunda-feira (21). A imagem do novo visual do brasileiro foi compartilhada pelo clube espanhol nas redes sociais.

LEIA MAIS: Endrick e Savinho disputam prêmio de melhor jogador jovem da temporada Endrick apareceu com novo penteado em treino do Real Madrid Divulgação/Real Madrid

Endrick surgiu com o novo cabelo no último treino do Real antes de enfrentar o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. Os dois times entram em campo nesta terça-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Desde que chegou ao Real Madrid, Endrick atuou em nove dos 12 jogos possíveis, quase sempre entrando nos minutos finais. Até o momento, o ex-palmeirense marcou dois gols e não deu assistências.