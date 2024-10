Totti é um dos maiores ídolos da Roma - Reprodução/Roma

Totti é um dos maiores ídolos da RomaReprodução/Roma

Publicado 22/10/2024 12:15

Rio - Totti pode interromper a aposentadoria e retornar aos gramados. Aposentado desde a temporada 2016/17, o ex-jogador teria revelado em um evento que recebeu sondagens de clubes da primeira divisão do Campeonato Italiano e não descartou a volta aos 48 anos, segundo informações do jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

"Devo treinar bem para jogar na Série A. Alguns clubes da Série A me ligaram recentemente. Aconteceu no mês passado, e eles me fizeram pensar sobre isso. Eu senti um pouco de loucura. Eu me perguntei: 'Por que eles ainda me procuram depois de tantos anos?' Eu estaria pronto em dois meses. Nunca diga nunca na vida. Alguns jogadores voltaram a jogar depois de alguns anos", disse.

Caso retorne ao gramado, Totti quebrará o recorde de jogador mais velho a atuar no Campeonato Italiano. Atualmente a marca pertence ao ex-goleiro Marco Ballotta, com 44 anos, um mês e oito dias. O ex-goleiro Gianluigi Buffon chegou perto com uma aparição aos 43 anos, três meses e 14 dias. Ele se aposentou em agosto do ano passado, aos 45 anos, após disputar duas temporadas na segunda divisão com o Parma.

Totti encerrou a carreira no final da temporada 2016/17. Ele defendeu apenas a Roma, marcou 307 gols em 786 partidas e conquistou títulos como o Campeonato Italiano de 2000/01, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Além disso, também foi o artilheiro do Italiano em 2006/07, com 26 gols. Já pela Seleção, fez nove gols em 58 jogos e conquistou a Copa do Mundo de 2006.