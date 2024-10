Cano, do Fluminense, em ação contra o Athletico-PR - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 22/10/2024 22:31 | Atualizado 22/10/2024 22:40

"Primeiramente agradecer a Deus, agradecer à minha esposa. Tive um ano bastante complicado, de muitas lesões, não sou de me lesionar, quero jogar sempre, mas aconteceu. Recebi o apoio de Deus, da minha mulher, de toda minha família e dos meus companheiros, especialmente de um cara que gosto muito, que é o Felipe Melo. No pior momento, ele esteve aqui para me dar muitos conselhos de superação", disse Cano, ao "Premiere".

"Graças a Deus consegui o gol e pude ajudar a equipe, que necessitava muitíssimo. Estou muito feliz por isso. Estou muito feliz também porque estou voltando a me sentir melhor, a não ter dores para poder jogar, a não sofrer tanto... Essa foi minha mentalidade, parei para me recuperar bem e me sentir melhor e poder ajudar a equipe, como fiz hoje", completou.

O último gol de Cano havia sido no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, em 4 de maio, pelo Brasileirão. Neste ano, o argentino também precisou lidar com problemas físicos. Ele chegou a ficar 56 dias afastado para se recuperar.

Após a partida desta noite, ele ainda ficou um pouco mais no gramado para saudar a torcida. Cano fez reverências, aplaudiu os tricolores presentes no Maracanã e ainda apontou para o patch do título da Libertadores.

"É uma torcida muito especial para mim, é uma torcida que, no momento difícil, sempre te apoia. Para mim, isso é muito importante. O carinho que recebo nas redes sociais, aqui no Maracanã, na rua é incrível. Não sei como agradeço todo esse carinho, todo esse apoio, toda essa paciência que tiveram comigo para que eu pudesse voltar a marcar. É o que gosto de fazer, é o que quero fazer. Muitas vezes não é possível, mas sempre tento deixar tudo para dar muitas alegrias a essa torcida maravilhosa, que merece. Sofreu muito. Agora, estamos desfrutando desse momento", destacou Cano.

O German Cano é Tricolor!



Eu não vou me emocionar sozinho com isso aqui pic.twitter.com/vnquj9HBqk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 23, 2024

Ele balançou as redes aos 36 minutos do segundo tempo. Diogo Barbosa fez cruzamento na área, e Samuel Xavier cabeceou. A bola bateu em Jhon Arias e depois em Cano, que completou.

"Creio que bateu na cara. A bola veio muito rápida. Gol e golaço vale um", comentou o atacante, ao falar sobre o lance.

Com o resultado, o Flu chegou aos 36 pontos e subiu para a 11ª colocação. A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

"Sabemos que hoje era muito importante poder ganhar, porque subiríamos várias posições na tabela. Estou muito contente por isso", afirmou o jogador.