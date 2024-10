Comemoração de Germán Cano, do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 22/10/2024 21:29

Rio - O Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0 no Maracanã, na noite desta terça-feira (22), em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Germán Cano, que não marcava há 19 partidas, entrou em campo no segundo tempo e balançou as redes para garantir o triunfo tricolor. Com o resultado, o Flu chegou aos 36 pontos e subiu para a 11ª colocação.

A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos. O Athletico-PR tem 31 e ocupa a 18ª colocação no campeonato.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Vitória no Barradão. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Fluminense e Athletico-PR fizeram um primeiro tempo de pouca emoção. O Tricolor teve 79% de posse de bola na etapa inicial, de acordo com o site "SofaScore", mas faltou ser efetivo. O goleiro Mycael só precisou fazer duas defesas.

O Athletico, por sua vez, sequer incomodou o Flu. O Furacão recuou as linhas para se defender e tentava as jogadas de transição rápida para atacar, mas não teve sucesso na parte ofensiva. Apenas Cuello conseguia escapar pelo lado esquerdo e não tinha apenas a opção de Pablo, bem marcado, como opção de passe. Diante disso, o Fluminense conseguia recuperar a bola rapidamente.

No segundo tempo, o jogou ficou melhor. Logo no início, o Fluminense encaixou duas boas jogadas, e Lima chegou a balançar as redes, mas o assistente assinalou a posição de impedimento.

Por outro lado, o Athletico sentiu o bom momento do Flu e passou a ter mais presença no campo ofensivo, o que não aconteceu na etapa inicial. Nesse cenário, Pablo quase marcou após cobrança de escanteio de Nikão, mas Fábio estava atento e salvou. Pouco depois, o goleiro fez outra grande defesa, dessa vez em finalização de Emersonn.

As chances custaram caro, já que o Fluminense aproveitou a oportunidade que teve na reta final e inaugurou o placar. Aos 36 minutos, Diogo Barbosa levantou bola na área para Samuel Xavier cabecear. A bola bateu em Jhon Arias e depois em Germán Cano, que completou.

Com o gol, o argentino findou um jejum de 19 jogos sem balançar as redes. O último gol havia sido no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, em 4 de maio.

Ficha técnica

Fluminense x Athletico-PR

Data e hora: 22/10/2024, às 19h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Mano Menezes, Samuel Xavier, Jhon Arias e Bernal (FLU) / Kaique Rocha, Fernando, Nikão, Lucho González e Mycael (CAP)

Cartões vermelhos: -

Gols: Germán Cano (1-0) (36'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Ignácio, 44'/2ºT), Thiago Santos e Marcelo; Bernal (Keno, 12'/2ºT), Martinelli, Lima (Marcelo, 26'/2ºT) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Kauã Elias (Cano, 26'/2ºT).

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Belezi (Mastriani, 41'/2ºT); Madson, Erick, Felipinho (Gabriel, 34'/2ºT) e Fernando; Nikão (Praxedes, 34'/2ºT), Cuello (Zapelli, 27'/2ºT) e Pablo (Emersonn, 27'/2ºT).