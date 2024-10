Mano Menezes, do Fluminense, no banco de reservas do Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Mano Menezes, do Fluminense, no banco de reservas do MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 22/10/2024 23:23 | Atualizado 22/10/2024 23:23

Rio - Cano foi um dos assuntos da entrevista coletiva de Mano Menezes nesta terça-feira, 22, após a vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR por 1 a 0 . Isso porque o atacante entrou em campo no segundo tempo e findou um longo jejum sem marcar ao balançar as redes nesta noite. Na conversa com os jornalistas, o treinador deu destaque para o profissionalismo do argentino e a alegria de todos com seu gol.

"Penso que o futebol quase sempre percorre os mesmos caminhos para os jogadores. Os goleadores têm seus períodos bons e às vezes não tão bons. Nessa hora, não tem o que falar e fazer a não ser trabalhar, ser obstinado. Ele é muito correto. A alegria de todos por ter sido também ele o autor de gol é em função do que ele é para nós no dia a dia, exemplo que é como profissional. Essa felicidade e homenagem do torcedor com ele é muito justa. Assim, a confiança começa a voltar", disse Mano Menezes.

Cano não marcava desde o dia 4 de maio, no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG. O argentino também sofreu com problemas físicos ao longo da temporada, mas está recuperado, e Mano projeta a utilização de uma nova formação em alguns jogos.

"Daqui a pouco vamos poder usar, em determinados jogos, os dois atacantes enfiados, porque temos equipe para fazer isso. Já trabalhamos em alguns treinamentos para poder fazer, mas temos que avançar umas casinhas de pontuação primeiro", revelou o técnico.

Com o resultado, o Flu chegou aos 36 pontos e subiu para a 11ª colocação. A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Vitória no Barradão. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

"Não gosto muito de fazer conta, porque elas quase nunca se realizam. Acho que a gente precisa fazer o que está fazendo agora: ter o aproveitamento que estamos tendo, porque isso vai nos tirar de qualquer possibilidade de estar entre os quatro últimos. É só olhar o aproveitamento da equipe no returno. Isso que a gente tem que continuar fazendo", afirmou o treinador.

"Vamos pensar a cada jogo. Pensar no jogo de Salvador daqui para frente. É ser maduro, ser inteligente, jogar para vencer todos os jogos. Quando não der para vencer, ser humilde e trazer um ponto, porque o adversário não faz três, esses adversários diretos. Essa conta a gente tem que fazer quando se está onde nós estamos", concluiu.