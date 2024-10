Lance do jogo entre Fluminense e Athletico-PR - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 22/10/2024 21:57 | Atualizado 22/10/2024 22:39

Rio - Na noite desta terça-feira (22), o Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0 no Maracanã , pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Cano entrou em campo na etapa complementar e anotou o único gol do jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Flu chegou aos 36 pontos e subiu para a 11ª colocação. A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Vitória no Barradão. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão.