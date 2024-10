Fluminense venceu o Athletico-PR com gol de Germán Cano - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense venceu o Athletico-PR com gol de Germán CanoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/10/2024 07:30 | Atualizado 23/10/2024 07:34

reduziu o risco de queda para 8.1%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. É o quarto menor percentual entre os times com riscos. Rio - O Fluminense deu mais um passo importante na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O Tricolor venceu o Athletico-PR por 1 a 0 , nesta terça-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada, e, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. É o quarto menor percentual entre os times com riscos.

Somente Cruzeiro (0.004%), Atlético-MG (0.096%) e Vasco (3.2%) tem menos riscos do que o Fluminense neste momento. Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Fluminense completou o jogo que tinha a menos e encerrou a campanha do primeiro turno em 17º lugar com 17 pontos, à frente de Atlético-GO, com 12, e Vitória e Grêmio, com 15 cada.

Após a vitória sobre o Flamengo, o Fluminense já tinha subido para o 15º lugar e reduzido o risco de queda para 18.2%, segundo a UFMG. O jogo contra o Athletico-PR era um confronto direto e ganhou clima de decisão. Diante de quase 40 mil tricolores presentes no Maracanã, o Tricolor fez valer o mando de campo para respirar ainda mais aliviado no Brasileirão.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Fluminense saltou para o 11º lugar com 36 pontos e já vê a zona de rebaixamento mais distante. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo é mais um confronto direto na luta contra a queda para a segunda divisão.