Ignácio entrou no fim do jogo e deu conta do recado na vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR - Lucas Merçon / Fluminense

Ignácio entrou no fim do jogo e deu conta do recado na vitória do Fluminense sobre o Athletico-PRLucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/10/2024 16:54

Leia mais: Fluminense reduz risco de rebaixamento após vitória



"Jogou poucos minutos, mas já está aí apto a entrar. Está pronto, treinando bem, a gente só controlou um pouquinho porque cirurgia é cirurgia. Todos os atletas reagem de maneiras distintas. A gente tomou o cuidado de não apressar para não ter recaída de nada", disse Mano. "Jogou poucos minutos, mas já está aí apto a entrar. Está pronto, treinando bem, a gente só controlou um pouquinho porque cirurgia é cirurgia. Todos os atletas reagem de maneiras distintas. A gente tomou o cuidado de não apressar para não ter recaída de nada", disse Mano.

Concorrência aumenta na zaga do Fluminense

O zagueiro se machucou justamente na primeira vez que atuou como titular, ao lado de Thiago Silva, no empate sem gols com o Corinthians, em 17 de agosto. Contratado para ser solução no, até então, problemático sistema defensivo tricolor, ele se machucou na terceira partida.

Desde então, a defesa do Fluminense se encontrou com Thiago Silva e Thiago Santos, e agora é uma das melhores do Brasileirão. E recentemente, Manoel ganhou uma oportunidade com a lesão do ídolo da torcida (calcanhar esquerdo), e ficou à frente de Ignácio.

"Manoel e Thiago (Santos) estão bem, fazendo bons jogos, firmes, seguros. O mais importante é isso. Primeiro, uma ideia, um jeito de jogar. Depois, todos podem entrar porque sabem exatamente como funciona, e rendem bem, como foram os últimos minutos com o Ignacio", avaliou o treinador.