23/10/2024

Germán Cano voltou a brilhar com a camisa do Fluminense. Após marcar 84 gols em duas temporadas, sendo eleito o "Rei da América" no ano da conquista da inédita Libertadores, o centroavante argentino viveu um dos piores anos da carreira em 2024. O gol que garantiu encerrou o jejum de cinco meses e foi apenas o sexto no ano. Rio -. Após marcar 84 gols em duas temporadas, sendo eleito o "Rei da América" no ano da conquista da inédita Libertadores, o centroavante argentino viveu um dos piores anos da carreira em 2024. O gol que garantiu a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 , nesta terça-feira (22),e foi apenas o sexto no ano.

Nos últimos dois anos, Cano foi o artilheiro do futebol brasileiro com 44 e 40 gols, respectivamente. No ano passado, foi o artilheiro da Libertadores, tendo feito gols nas quartas de final, semifinal e na decisão contra o Boca Juniors, da Argentina. O camisa 14 iniciou a temporada de 2024 já consolidado na história do Fluminense, mas sofreu com lesões e jejuns de gols, que derrubaram a confiança.

Cano perdeu espaço principalmente após a chegada de Mano Menezes. O foco, inicialmente, foi recuperar a sua condição física, já que houve reclamações de dores no joelho desde o início do ano. Kauã Elias chegou a assumir a titularidade e o papel de protagonista do ataque. Mas a torcida tricolor ainda sentia falta do artilheiro argentino. Após cinco meses, todos puderam matar a saudade de comemorar um gol.

Na atual temporada, Cano soma 34 jogos, seis gols e duas assistências. Foi o 90º gol do argentino com a camisa do Fluminense em três anos. Ele é o segundo maior artilheiro do clube no século, atrás apenas de Fred (199), além do terceiro estrangeiro com mais gols, atrás do britânico Welfare (161) e do compatriota Russo (155).

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Fluminense saltou para o 11º lugar com 36 pontos e já vê a zona de rebaixamento mais distante. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 31ª rodada do Brasileirão. O duelo é mais um confronto direto na luta contra a queda para a segunda divisão.