Vanderson em treino da SeleçãoDivulgação / CBF

Publicado 22/10/2024 19:50

Rio - Titular da seleção brasileira na goleada sobre o Peru por 4 a 0, em Brasília, no último dia 15, o lateral-direito Vanderson, de 23 anos, pode mudar de equipe na próxima temporada. De acordo com informações do portal "UOL", o Barcelona planeja fazer uma proposta para tirar o jogador do Monaco, da França.

O Tottenham tentou a contratação de Vanderson no começo da atual temporada europeia. O clube inglês chegou a abrir conversas, mas não se aproximou da pedida do Monaco para negociar o brasileiro, cerca de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões).

Revelado pelo Grêmio, Vanderson foi negociado com o Monaco em 2021, no seu segundo ano como profissional. O valor da transferência foi de 12 milhões de euros (R$ 76 milhões na cotação da época).

Vanderson está em sua quarta temporada pelo clube francês. No total, o lateral entrou em campo em 93 partidas, fez sete gols e deu 12 assistências pelo Monaco.