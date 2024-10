Neymar retornou aos gramados na última segunda - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 22/10/2024 16:44

Rio - O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, esteve presente e avaliou Neymar, antes do retorno do brasileiro aos gramados na vitória do Al-Hilal por 5 a 4 sobre o Al Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, na última segunda-feira. As informações são do portal "UOL".

Lasmar foi o responsável por realizar a cirurgia para correção do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atleta, e de outras lesões adjacentes, como a do menisco. O médico fez consultas periódicas com Neymar e viajou para dar um olhar final antes da concretização do retorno aos jogos.

A ação não foi determinada pela CBF, mas sim de forma particular pela relação de Lasmar com Neymar. Porém, a comissão técnica da seleção brasileira avalia viajar para a Arábia Saudita para acompanhar o rendimento do brasileiro nos próximos jogos, visando uma possível convocação.

Neymar retornou após um ano parado e atuou por 30 minutos no segundo tempo da vitória do Al-Hilal. Os próximos compromissos da seleção brasileira serão em novembro, e existe a possibilidade do atacante ser convocado.