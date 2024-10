Antony pode ser emprestado pelo Manchester United - Reprodução

Publicado 22/10/2024 11:00 | Atualizado 22/10/2024 11:06

Rio - Sem espaço no Manchester United, da Inglaterra, o atacante Antony deve buscar um novo lugar para jogar a partir de janeiro. O brasileiro, de 24 anos, não está nos planos do clube inglês para o restante da temporada 2024/24, e deve ser emprestado na próxima janela de transferências, segundo informações da imprensa britânica.

Antony, inclusive, desperta o interesse de três clubes europeus: Newcastle e Crystal Palace, da Inglaterra, e o Ajax, da Holanda. No clube holandês, o brasileiro viveu a melhor fase da sua carreira na Europa, quando era comandado pelo treinador Erik ten Hag, atual comandante do Manchester United, e principal incentivador da sua contratação.

O Manchester United contratou Antony em 2022 por cerca de 100 milhões de euros (mais de R$ 500 milhões na cotação da época). Na época, o jogador foi um pedido do técnico Erik ten Hag e uma das prioridades do clube inglês no mercado. Entretanto, o brasileiro não conseguiu vingar e se tornou alvo constante de críticas dos torcedores e da imprensa britânica.

Com a camisa do Manchester United, Antony soma 86 jogos, 12 gols e cinco assistências. Na temporada atual, disputou quatro jogos e fez apenas um gol. O brasileiro tem média de aproximadamente 35 minutos em campo por partida.