Vini Jr deu show na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund - Thomas COEX / AFP

Publicado 22/10/2024 19:41

atuação de gala de Vini Jr na vitória por 5 a 2 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, com direito a hat-trick, na tarde desta terça-feira (22), pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu, levou os jornais espanhóis à loucura. A imprensa espanhola rasgou elogios ao brasileiro e cravou sua vitória na Bola de Ouro. Espanha - A, com direito a hat-trick, na tarde desta terça-feira (22), pela Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu, levou os jornais espanhóis à loucura. A imprensa espanhola

“Uma arrancada vertiginosa de Vini terminou com um golaço, virando o placar e o brasileiro sem camisa. Ele não tinha o suficiente com dois (gols), queria mais e colocou mais um no fundo das redes. Hat-trick, e Paris está esperando por você”, escreveu o "Marca", que deu nota 10 para a atuação do camisa 7.

Vini também foi destaque no "As", que elogiou a "noite mágica" vivida pelo atacante brasileiro.



“O brasileiro, que na Liga dos Campeões tem o mesmo sal, mas menos vinagre que em La Liga, liderou a tempestade. No fim, veio o festival de Vinicius, com mais dois gols, ambos antológicos. Formando um hat-trick rumo à Bola de Ouro”, diz a publicação.

Com Vini Jr como favorito, a premiação da Bola de Ouro está marcada para a próxima segunda-feira (28), às 16h (de Brasília), em Paris.