Vini Jr deu show pelo Real Madrid poucos dias antes da Bola de OuroThomas Coex / AFP

Publicado 22/10/2024 19:16

Faltando poucos dias para a Bola de Ouro, Vini Jr deu show nesta terça-feira (22) e marcou três gols na vitória de virada por 5 a 2 do Real Madrid contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões . O atacante convocou a torcida brasileira para a premiação, que acontece na próxima segunda, em Paris, na França.

"Sempre me apoiaram. Quando cheguei aqui por 18 anos, passei por muitas coisas e sempre trabalhei com a minha família e muitas pessoas que viram o meu processo e entenderam que eu ia evoluir. Que o Brasil possa unir forças. Eu sempre falei numa entrevista que queria que todos os brasileiros torcessem por mim", disse Vini Jr, à TNT Sports.



Eleito melhor da partida, o camisa 7 fez um hat-trick pelo clube espanhol pela terceira vez. Ele celebrou a atuação e afirmou que quer seguir evoluindo.

"Muita alegria em poder retribuir todo o carinho que esse time, o presidente (do clube, Florentino Pérez), todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu só tinha 16 anos. Fizeram de tudo para eu chegar até aqui. Foi um processo muito longo. Venho crescendo a cada jogo, a cada ano. E só tenho 24 anos. Pude aprender com os melhores. Isso me faz um melhor homem, melhor jogador. Quero seguir evoluindo", comentou.