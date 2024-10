Pulisic comemora gol marcado na vitória do Milan - Gabriel Bouys / AFP

Itália - Christian Pulisic fez um gol olímpico na vitória do Milan (ITA) sobre o Club Brugge (BEL) por 3 a 1 no San Siro, nesta terça-feira (22), pela Liga dos Campeões. Abaixo, veja como foi:

O gol olimpico do Pulisic no jogo.

JOGA MUITO O LEBRON JAMES DO SOCCER! pic.twitter.com/LMkFmMVvua — MILAN DEPRÊ (@milandepree) October 22, 2024

O gol abriu o placar para o time italiano na partida. O Club Brugge chegou a empatar com Kyriani Sabbe, mas Tijjani Reijnders apareceu duas vezes para garantir o triunfo do time da casa.

Os Rossoneros voltam a campo no próximo sábado, às 13h (de Brasília), para enfrentar o Bologna fora de casa. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Italiano. O próximo compromisso do Milan na Liga dos Campeões será apenas no dia 5 de novembro, contra o Real Madrid.