Sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de JaneiroJoilson Marconne / CBF

Publicado 22/10/2024 15:49

A CBF definiu que não irá utilizar o impedimento semiautomático na final da Copa do Brasil. A implementação da tecnologia era um desejo de Atlético-MG e Flamengo , porém, internamente, a entidade decidiu que não será possível, apesar de não ser problema nas partes financeira e estrutural.

O principal entrave para a instalação é o tempo, já que, faltando 17 dias para a decisão, a logística é complexa. Isso porque ainda seria necessário solicitar o equipamento para a empresa responsável pelo VAR no Brasil. Também precisaria fazer o processo de importação do sistema, além da montagem e do calibramento na Arena MRV e no Maracanã, de acordo com o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues.



Outro adversidade seria a necessidade de retirar a tecnologia de algum local que não esteja sendo utilizada para, aí sim, trazer ao Brasil. No entanto, atualmente, campeonatos como o Espanhol e o Saudita, que recebem o equipamento da mesma empresa, não podem deixar de contar com o sistema.

Portanto, a tendência é de que as finais da Copa do Brasil, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro, sejam realizadas com o sistema tradicional de linhas traçadas no impedimento.