Novo uniforme do Bragantino em parceria com a Red Bull Racing - Divulgação/ Instagram @redbullbragantino

Publicado 22/10/2024 15:55

Botafogo no dia 26, pelo Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino lançou, nesta terça-feira (22), um uniforme em parceria com a Red Bull Racing (RBR), da Fórmula 1. Max Verstappen, tricampeão da categoria de automobilismo, e Sérgio Pérez, ambos pilotos da equipe, foram modelos da nova camisa, que já deve ser usada contra ono dia 26, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o Massa Bruta, a nova camisa é uma homenagem aos 20 anos da escuderia na Fórmula 1, por isso a cor azul com detalhes amarelos, parecido com o carro da equipe. A empresa multinacional controla a equipe do interior de São Paulo desde 2019.



Max Verstappen e Sérgio Pérez posam com a camisa do RB Bragantino Divulgação/ Instagram @redbullbragantino

A estreia do uniforme acontece contra o Botafogo, no próximo sábado, 26, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o Bragantino, essa é a primeira vez na história que dois projetos da Red Bull se unem para uma parceria.



A camisa tem edição limitada e está disponível em pré-venda na loja online do clube, a partir de R$269,00 (Feminino) e R$ 279,00 (Masculino).