Publicado 22/10/2024 15:42

Rodolfo Landim voltou a falar sobre a renovação contratual de Gabigol no programa "Os Donos da Bola Rio" e a opinião do mandatário rubro-negro parece estar bem mais flexível do que há alguns meses.

Certamente, Gabigol vive seu pior momento desde que chegou ao clube em 2019 — o atacante rubro-negro tem apenas 4 gols e 1 assistência em 32 jogos pelo Flamengo em 2024.Ainda assim, o ex-dono da emblemática camisa número 10, acredita que merece um salário e tempo de contrato melhores do que os que a atual gestão lhe ofereceu.Rodolfo Landim voltou a falar deste assunto em entrevista ao canal Band nesta terça-feira (22). "Vou ser bem franco e direto. A proposta está na mesa. Ele (Gabigol) não aceitou essa proposta", disse o atual mandatário rubro-negro.A proposta a que se refere o presidente do Flamengo é de 1 ano de contrato mais um aumento de 50% em seu salário atual, o que transformaria o atacante de 28 anos em um dos jogadores mais bem pagos do futebol sul-americano.No dia 20 de julho, Gabigol marcou seu último gol no ano até aqui contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro e falou sobre o assunto renovação."A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo", disse Gabriel após o jogo.Em plena campanha política para eleger Dunshee seu sucessor no Flamengo, Landim sabe que mesmo sem performar como em outras temporadas, Gabigol é um forte apelo eleitoral pelo carinho que boa parte da torcida rubro-negra tem pelo atacante e muda o discurso que antes era de praticamente impossível para um mais ameno e propenso a renovação."Caso a gente continue nessa situação, quando chegar no final do campeonato, a gente vai olhar, rever a situação, discutir com o empresário dele. Nós fizemos uma proposta clara e objetiva, dando um ano de contrato e um valor para ele por esse ano de contrato. Essa proposta ainda não voltou com uma aceitação", detalhou Landim.Com a ascensão de Filipe Luís aos profissionais do Flamengo, Gabigol voltou a receber oportunidades, mas ainda não marcou gols.A próxima oportunidade para o atacante rubro-negro balançar as redes será contra o Juventude neste sábado (26) as 16h30 no Maracanã.